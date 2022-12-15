انطلاق قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية 2023 في بالدقهلية

انطلقت القوافل التعليمية المجانية اليوم الخميس 15 ديسمبر بالشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سابع محطات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام العاشر على التوالي، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

انطلاق قوافل تعليمية بالدقهلية

بحسب بيان صحفي لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، نظمت فعاليات اليوم الأول من القافلة التعليمية إدارة التعليم المدني والبرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بمدرسة الشهيد النقيب أحمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين، ومدرسة شربين الرسمية المتميزة للغات الاعدادية، وقاعة الراشد وقاعة مسايا بالمدرسة الإعدادي ببلقاس، وتستمر لمدة يومين وفى نفس الوقت من 15 حتى 16 ديسمبر الجاري.

10 آلاف طالب في القوافل التعليمية بالدقهلية

شارك في فعاليات اليوم الأول بمحافظة الدقهلية إدارة شربين مدرسة الشهيد أحمد رضا حشيش الثانوية بنات بعدد 2500 طالب وطالبة بالثانوي، وعدد 1000 طالب وطالبة بالإعدادي، وبرنامج تصدوا معنا 3000 طالب وطالبة، أما إدارة بلقاس 1500 طالب وطالبة بالثانوي، وعدد 2000 طالب وطالبة بالإعدادي، بإجمالي مشاركة 10000 طالب وطالبة فى اليوم الأول من القافلة التعليمية.

حضور رسمي مكثف للقوافل التعليمية

يأتي ذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل الوزارة، ومديرية التربية والتعليم بقيادة ناصر شعبان وكيل الوزارة، وبحضور سعاد حافظ مشرفة القوافل التعليمية بالوزارة، وسيد مصطفى مشرف عام على القوافل التعليمية، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وراغب مختار مسئول التعليم الثانوي بالإدارة التعليمية، وأشرف أشرف الغرباوي مدير إدارة شربين التعليمية، ووحيد حشيش مدير ادارة بلقاس التعليمية

وبدأ الشرح محمد عاطف ابراهيم السخاوى أستاذ اللغة العربية وسط حضور كبير من الطلبة والطالبات واستمرت المحاضرة على مدار الساعتين، وتم الشعيب مادة الفيزياء نبيل عبد العزيز ومؤمن شعبان استشاري تدريب برنامج «تصدوا معنا».

وفى نفس الوقت يدير أحمد صلاح تاريخ وأحمد الحسيني كيمياء ومادة علم النفس الخبير وسيم مغربي، واستمرت المحاضرة حتى الساعة الثالثة عصرا، مع تجاوب من الطلبة والطالبات وبالمدرسة.

أكد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن خبراء المواد التعليمية يتحملون المشقة في السفر، من أجل توصيل المعلومة للطلاب مجانا، مطالبا الطلبة بالحضور جميعاً ليتم الاستفادة بكل ما يقدم لهم، على أيدي هؤلاء الخبراء في كافة المواد.

وأشاد السيد مصطفى مندوب عن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب ومشرف عام القوافل التعليمية بالإقبال الكثيف من الطلبة والطالبات بالمدارس بشربين، وحسن التنظيم والاستقبال، وتمنت التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات، والاستفادة من خبرات المحاضرين فى الشرح.

يذكر أن تنفيذ هذه القوافل التعليمية تأتي ضمن خطة الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ومساهمة في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.