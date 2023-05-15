«الأرصاد» تحذّر من انخفاض الحرارة في المساء (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتسبب في انخفاض طفيف بالرؤية الأفقية في الصباح الباكر، سرعان ما تتلاشى بعد سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنّ الحرارة ترتفع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويوم الخميس تعود إلى معدلاتها الطبيعية وتنخفض لتكون بين 29 و30 درجة مئوية.

يجب على المواطنين توخي الحذر من تخفيف الملابس فترات الليل المتأخرة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أنّه يجب على المواطنين توخي الحذر من تخفيف الملابس في فترات الليل المتأخرة، واصطحاب جاكيت لتفادي الإصابة بنزلات البرد، ولا مانع من تخفيف الملابس نهارا، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس كي لا يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة الظهيرة، فضلا عن القيادة بهدوء في الصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية، خاصة وأنّنا لازلنا في فصل الربيع.

فصل الربيع معروف عنه التغيرات الجوية الكثيرة

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ فصل الربيع معروف عنه التغيرات الجوية الكثيرة الحادة والسريعة، لذلك لابد من المتابعة لنشرات الجو بشكل مستمر.