«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة وتكشف ذروة الموجة الحارة بالقاهرة

حذَّر تقرير صادر من الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، من ذروة الموجة الحارة بشمال البلاد وحتى مصر الوسطى، لافتة إلى أن الطقس يكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد، حيث تتأثر البلاد بموجة حارة بسبب منخفض جوي شديد الحرارة قادم من المناطق الصحراوية يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ذروة الموجة الحارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح الحارة وتكون شمالية شرقية وشمالية غربية، على القاهرة الكبري، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية، ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، ومحافظات جنوب الصعيد، مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

شبورة مائية في الصباح

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان، أن الشبورة المائية مستمرة في الصباح الباكر على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وسط سيناء وشمال الصعيد وهي شبورة خفيفة تتلاشى مع بداية سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة العظمى الثلاثاء 16 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 20.

- وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأربعاء 17 مايو

- القاهرة والوجه البحري 34 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد 39 والصغرى 22 درجة مئوية.