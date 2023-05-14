الأرصاد تكشف أكثر المدن حرارة بطقس الاثنين.. أسوان تسجل 38 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات، حيث تشهد مختلف المدن ارتفاعًا ملحوظًا بسبب تأثرها بموجة حارة تبدأ غدا الإثنين وتستمر حتى الأربعاء المُقبل، فيما تُسجل درجات الحرارة غدا أكثر من 30 درجة في 34 مدينة بمختلف أنحاء الجمهورية، فيما جاءت أعلى درجة حرارة بمحافظة أسوان التي تسجل درجة الحرارة العظمى بها 38 درجة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر فضلًا عن أكثر المدن حرارة التي تجاوزت درجة الحرارة العظمى بها أكثر من 30 درجة.

ترتيب أكثر المدن حرارة

وجاء ترتيب أكثر المدن حرارة في مصر ضمن حالة الطقس غدا الإثنين 6 مدن تبدأ درجة الحرارة العظمى بها من 34 وتصل إلى 38 وهي:

سوهاج: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 بينما الصغرى 20.

الوادي الجديد: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الأقصر: تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

قنا: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

أبو سمبل: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

أسوان: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

درجات الحرارة في مصر غدا

وتسجل درجات الحرارة في مصر غدا للمدن التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة أكثر من 30 درجة كالتالي:

القاهرة: العظمى: 32 والصغرى 19.

العاصمة الإدارية: العظمى 33 والصغرى 18.

6 أكتوبر العظمى: 33 والصغرى 18.

بنها: العظمى 32 والصغرى 20.

دمنهور: العظمى 32 والصغرى 19.

وادي النطرون: العظمى 32 والصغرى 19.

كفر الشيخ: العظمى 31 والصغرى 19.

المنصورة: العظمى 32 والصغرى 19.

الزقازيق: العظمى 32 والصغرى 19.

شبين الكوم: العظمى 32 والصغرى 19.

طنطا: العظمى 31 والصغرى 18.

الإسماعيلية: العظمى 32 والصغرى 18.

السويس: العظمى 31 والصغرى 19.

رأس سدر: العظمى 32 والصغرى 19.

طابا: العظمى 31 والصغرى 18

شرم الشيخ: العظمى 33 والصغرى 22.

رأس غارب: العظمى 31 والصغرى 21.

الغردقة: العظمى 32 والصغرى 21.

سفاجا: العظمى 33 والصغرى 20.

مرسى علم: العظمى 33 والصغرى 21.

شلاتين: العظمى 32 والصغرى 22.

أبو رماد: العظمى 31 والصغرى 21.

رأس حدربة: العظمى 31 والصغرى 20.

الفيوم: العظمى 32 والصغرى 19.

بني سويف: العظمى 32 والصغرى 19.

المنيا: العظمى 32 والصغرى 18.

أسيوط: العظمى 33 والصغرى 18.