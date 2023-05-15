«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة.. ورياح نشطة على مناطق متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، نظرا لتأثير منخفض حار قادم من الصحراء الغربية للبلاد، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين 4 حتى 5 درجات.

نشاط للرياح على القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تختفي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، على مدن الجمهورية، فجاءت كما يلي.

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 33 - 18

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 32 - 18

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22