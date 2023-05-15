الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة نهارا.. وطقس بارد ليلا «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن الذي شهدناه أمس بحوالي درجتين، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن غدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، والتي تصل إلى 35 درجة على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وهذا بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومرتفعة بدرجات الحرارة بشكل كبير.

مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أنّه يوجد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترات النهار وبالتالي نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد وأجواء دافئة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على محافظات الصعيد خلال فترات النهار.

درجات الحرارة تنخفض تدريجيا بشكل كبير مساء

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بشكل كبير وملحوظ ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر وتكون الأجواء لطيفة خلال ساعات الليل، ولكن خلال ساعات الليل المتأخرة تميل الأجواء للبرودة خصوصا بالمحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أما محافظات جنوب البلاد تكون الأجواء معتدلة خلال فترات الليل.