نفاد 50% من تذاكر حفل عمر خيرت على مسرح «الصوت والضوء» بالأهرامات

نفدت أكثر من 50% من تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، والذي يعود له هذا العام في الثالث من يونيو المقبل، بتجربة ممتعة للجمهور حضور الحفل، ليقدم من خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور،ومنها «إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة»، بالإضافة إلى عدد من المفاجأت التي يستعد لها مع شركتي كيكوز وكولارد المنظمتان للحفل.

الحفل ذو طابع مختلف

ولم تكن تلك المرة الأولي التي يقيم فيها الموسيقار عمر خيرت، حفلا بمسرح الصوت والضوء فقد كانت أولى حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون على الحفل.

يقدم عمر خيرت من خلاله أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل، ويستوعب عدد 3200 كرسي.

سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور

وأكد محمود حسين منظم الحفل للجمهو، أن الحفل سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور العاشق للفن الراقي والموسيقى الجذابة التي تغزو العقول والقلوب دون استئذان بشكل مختلف لن يتمكنوا من نسيانها أبدا، كما أنها ستكون آخر حفل في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، لإجراء التجديدات عليه.