ضبط 11 طن كُسب بذرة قطن مجهولة المصدر وتحرير 210 محاضر بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن الحملات التفتيشية لمتابعة حركة الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات التموينية أسفرت اليوم الاثنين عن ضبط 11 طن كسب بذرة قطن مجهولة المصدر، و2 طن أسمدة زراعية بدون مستندات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعي.

تحرير محاضر تموينية

وأضاف، أنه تم تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة، ما بين 100 محضر للمخابز لوجود نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات وعدم نظافة، و110 محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر وسلع مجهولة المصدر.

وأوضح، مدير مديرية التموين، أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح أشمون، أحدهما ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف والحبوب بناحية شبشور وبحوزته كمية قدرها 11 طن كسب بذرة ونخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر، وآخر ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمبيدات بناحية سمادون، وبحوزته كمية قدرها 2 طن أسمدة زراعية متحجرة بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعي.

اتخاذ إجراءات قانونية

وشدد محافظ المنوفية على إستمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق والالتزام بالقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين ومحاربة الغلاء، حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.