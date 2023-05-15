زراعة 175 ألف شجرة في الميادين والمدارس ومراكز الشباب بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الاثنين، زراعة 175 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، مشيرا إلى يُجرى زراعة 50 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة «100 مليون شجرة».

زراعة أشجار في دسوق وقلين

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، زراعة الأشجار بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب، موجها بريها وتهذيب الأشجار بالحدائق.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، زراعة الأشجار المثمرة،وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال اللواء خالد محمد كشك، أنه وجه بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها، من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

توزيع 225 ألف شجرة

وأكد محافظ كفر الشيخ، توزيع 225 ألف شجرة مختلفة لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدن ومراكز وقرى كفر الشيخ.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تستهدف التوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، ما يساعد على الحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية.