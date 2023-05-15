وزير الرياضة: إنشاء 8 مراكز مجتمعية رقمية لتمكين اللاجئين في مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة، وبحضور سفيرة سويسرا بمصر السفيرة إيڤون باومان، تمديد اتفاقية مشروع المراكز المجتمعية الرقمية حتى 2025 لمدة ثلاث سنوات قادمة حتى2025 والخاصة بأنشاء عدد 8 مراكز مجتمعية رقمية يكون الغرض منها تمكين اللاجئين المتواجدين داخل مصر والشباب المصري وذلك بتطوير المهارات الإجتماعية والحياتية وريادة الاعمال من خلال التكنولوجيا، بالإضافة الى تمكين هؤلاء الشباب وتدريبهم على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي المصري المتنامى وذلك بالتعاون مع هيئة تيردي زوم.

رفع الكفاءة المؤسسية بكافة أجهزة الدولة

ورحب وزير الشباب والرياضة بالسفيرة السويسرية وعلى تواجدها بتمديد الاتفاقية، مؤكدا أن الاتفاقة التى تم تمديدها اليوم لمده ثلاث سنوات قادمة تأتي في ضوء ما توليه القيادة السياسية وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار بالشباب ورفع الكفاءة المؤسسية بكافة أجهزة الدولة وكذلك تعزيز سبل التعاون بين جميع شركاء التنمية في كافة المجالات واضاف صبحي أن الوزارة يسعدها أن تضع كل امكانيتها لخدمة الشباب والوافدين المتواجدين على الأراضي المصرية بلدهم الثاني وتأهليهم تكنولوجيا مع توفير فرص عمل لائقة لهم .

تمكين المرأة وإعداها لسوق العمل بمراكز الشباب

وأشار الوزير الى الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تطوير مهارات الشباب في مختلف المحافظات وتجهيزهم لسوق العمل ليكونوا قادرين على مواكبة التطور، وهو ما حرصنا على تطبيقه من خلال عقد الشراكة مع هيئة تير دى زوم وطالب وزير الرياضة بضرورة زيادة التعاون بين الوزارة والهيئة وبخاصة فى تمكين المرأة واعداها لسوق العمل من خلال مراكز الشباب خلال المرحلة القادمة .

وتوجهت السفيرة السويسرية بمصر إيفون باومان بالشكر الى وزير الشباب والرياضة بالتواجد و فرصة التعاون من أجل تأهيل الشباب مضيفة ان سويسرا تؤمن كما تؤمن الدولة المصرية بتمكين الشباب من خلال تطوير مهاراتهم، و بتقديم التوجيه والإرشاد الوظيفي، وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل.

و أضافت السفيرة أن هذه الشراكة أصبحت أكثر أهمية في ضوء الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، حيث أن سويسرا ملتزمة بدعم دور مصر في تقديم الخدمات وضمان سبل معيشة اللاجئين والمهاجرين.

وأضافت لور بودين ان اطار التعاون المثمر بين هيئة تير دي زوم ووزارة الشباب والرياضة الذي يتم امتداده اليوم هو تعاون يبني جيل جديد من الشباب القادر على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، جيل قادر على الخروج بأفكار ابداعية من اجل مستقبل افضل.

حضر مراسم تمديد الاتفاقية من الجانب المصري اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة والذي قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب وزارة الرياضة، و منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب ومن الجانب السويسري وهيئة تيردي زوم الدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بمصر، باكينام خيرالدين – مسئول برامج بمكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، ومن هيئة تير دي زوم مصر لور بودين ( ممثل هيئة تير دي زوم) والتى قامت بتمثيل الهيئة فى توقيع الاتفاقية، وتطوير سارة غانم مدير برنامج الهجرة بهيئة تير دي زوم.