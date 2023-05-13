لجنة من «الرياضة» تتفقد مراكز الشباب في القاهرة

أجرت لجنة من وزارة الشباب والرياضة مكونة من الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب، والدكتور طارق عبد الموجود مدير عام الهيئات الشبابية؛ زيارة لمتابعة عدد من مراكز شباب محافظة القاهرة.

الوقوف على المشروعات والأنشطة بمراكز الشباب

تضمنت الزيارة الميدانية لمراكز شباب: الحي العاشر، مدينة نصر، حدائق القبة، سراي القبة، والأميرية؛ بناء على تعليمات الوزير للوقوف على المشروعات والأنشطة بمراكز الشباب والمعوقات التشغيلية لها، ونهو الأعمال الإدارية والتنظيمية، وفق خطة أولويات المتابعات الميدانية بمراكز الشباب.

في السياق نفسه، أكد وزير الشباب والرياضة، ضرورة المتابعة المستمرة لمراكز الشباب لمعرفة مدى استفادة المواطنين من منشآت ومرافق مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن من أولويات خطة الوزارة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بما فيها مراكز الشباب، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

أهمية القيمة المضافة لملف مراكز الشباب

ولفت صبحي إلى أهمية القيمة المضافة لملف مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد كبير من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فالرؤية المستقبلية للوزارة هي تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية، حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.