«غرفة السياحة»: العرب يرفعون إشغال فنادق القاهرة إلى 80% خلال يونيو

كشف محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن بدء إجازات العام الدراسي بالعديد من الدول العربية ولاسيما دول الخليج، موضحا أن العديد من الأسر العربية ستبدأ من الأسبوع المقبل في التوافد على مصر لقضاء إجازة الصيف.

تدفقات سياحية عربية لمصر بداية يونيو

وأضاف لـ«الوطن»، أن التدفقات السياحية الكبيرة من الدول العربية ستكون بداية من شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن نسب إشغال فنادق القاهرة ستبدأ في الارتفاع الشهر المقبل لتسجل ما بين 70 إلى 80% إشغالا، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية ستكون السبب الرئيسي في وصول نسب الإشغال الفندقي بالقاهرة لتلك المعدلات خلال شهر يونيو 2023.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر خلال الصيف

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية فإن السعودية ستكون أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال الموسم الصيفي الحالي، موضحا أن أعدادا جيدة من السياح الإماراتيين والكويتيين والبحرانيين والليبيين سيزورون مصر هذا العام، موضحا أن غالبية السياح السعوديين الوافدين لمصر يفضلون الإقامة بفنادق العاصمة المصرية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد السياح العرب الوافدين لمصر هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% عن العام الماضي، موضحا أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري ستتخطى حاجز الـ 2 مليون سائح.