محو أمية 26 شخصا بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية

عقدت هيئة تعليم الكبار امتحانات محو الأمية لـ26 فردا داخل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، في الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة «دواوين حكومية بلا أمية»، في ضوء رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري.

زيادة عدد فصول محو الأمية بالإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن انعقاد امتحانات محو الأمية داخل الكاتدرائية المرقسية يأتي بهدف القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية» بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى العمل على زيادة عدد فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.