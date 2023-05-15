20 مايو.. 35 دولة تشارك في الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن بالمتحف المصري

يُقام الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن بالمتحف المصري بالفسطاط، في 20 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي UN Wome ،UNHCR، السفارة الألمانية، والمركز الثقافي الإيطالي، وسفارة بلجيكا، وسفارة تركيا، وسفارة إسبانيا، بنك الكساء ومستشفى بهيه ومؤسسة بصيرة ومؤسسة النور والأمل، Track3 Consulting ،Womenovation Foundation، New York contemporary art society.

وجاءت فعاليات الملتقى الدولي الأول للتمكّين بالفن تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة الهجرة وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع مجموعة من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية

20 فنانة مصرية و62 فنانة من 35 دولة

يتضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات منها برنامج مخيم الفن، بمشاركة 20 فنانة مصرية و62 فنانة من 35 دولة من جميع أنحاء العالم وذلك بحسب ما ذكرته شرين بدر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للملتقى الدولي للتمكين بالفن، في تصريح لها، مشيرة إلى أنَّ الهدف من الملتقى هو الجمع بين الفنانين الدوليين والمصريين لبناء الجسور بين الدول من خلال الفن والأنشطة ذات الصلة.

يشجع برنامج مخيم الفن على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء لمشاركة تجاربهن حول العالم، إلى جانب عرض الكثير من الأعمال الفنية وورش العمل وحلقات النقاش مع قادة من مصر وحول العالم شخصية أو افتراضية.

يعد أول ملتقى فني دولي يشجع على الحوار المستمر لحل تلك القضايا وخلق مستقبل أفضل للبشرية، وله تأثير كبير في العديد من القضايا الإنسانية.

إطلاق منصة Artestial عبر الإنترنت

سوف يتمّ خلال الملتقى، إطلاق منصة Artestial على الإنترنت وهي منصة عالمية على شبكة التواصل الاجتماعي تعمل على ربط الفنانات بمحبي الفن وهواة جمع الأعمال الفنية، وتسهيل الوصول إلى أعمالهن الفنية من خلال عرضها على المنصة من جميع أنحاء العالم وتشجع أيضا على بيع الأعمال الأصلية وذلك بحسب ما ذكرته ريم دويدار الشريك المؤسس والمدير العام للملتقى الدولي التمكين بالفن Empower Her Art Forum.

مجموعة متنوعة من الأشكال الفنية يتضمنها الملتقى ومنها اللوحات الفنية والفن الرقمي والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفن المستدام و Installation و NFTs، كما أن يشارك فيه العديد من الدول منها ألمانيا، إيطاليا، أمريكا، روسيا، تركيا، الصين، الكويت، لبنان، نيوزلندا، سلطنة عمان، فلسطين، سوريا، النمسا، هولندا، المغرب، بولندا، المكسيك، سلوفاكيا، صربيا، بلجيكا، جورجيا، تونس، إسبانيا، فرنسا، سلوفانيا، منغوليا، بيلاروسيا، البحرين، رومانيا، السودان، جنوب السودان، اليمن، الصومال.