عمود الملك «مرنبتاح».. أبرز القطع الأثرية في بهو المتحف المصري الكبير

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، إن عمود النصر للملك «مرنبتاح»، واحد من القطع الأثرية التي تُزين البهو العظيم في المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه رابع ملوك الأسرة التاسعة عشر وهو ابن الملك رمسيس الثاني من زوجته الثانية «إيزيس نوفرت»، وحكم ما يقرب من عشر سنوات في الفترة من 1213ق.م حتى 1204 ق.م.

طول ووزن عمود مرنبتاح

وأوضح الخبير الأثري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكشف عن عمود مرنبتاح تم عام 1970م بواسطة إحدى البعثات الأجنبية بمعابد مدينة أون الأثرية الموجودة بمنطقة عرب الحصن بالمطرية، ويبلغ طول العمود 5,60م ويزن 17 طن، أما عن صناعة العمود فتم صناعته من الطوب الرملي، مشيرا إلى أن إيداعه في المتحف المصري الكبير يمثل إضافة كبيرة.

سبب تسميه عمود مرنبتاح بالنصر

وتابع «عامر» أن هذا العمود تم إقامته لتخليد ذكري انتصار الملك مرنبتاح في العام الخامس من عهده، في إحدى المعارك الحربية الشهيرة والخالدة في عصر الرعامسة، ومن خلال النص التاريخي يتضح أنه يصف انتصار الملك على القبائل الليبية في السنة الخامسة من توليه الحكم.