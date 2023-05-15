هاني الناظر: شرب الماء للأطفال مهم جدًا في الأيام الحارة (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن شرب الماء للأطفال مهم جدًا خاصة خلال الطقس الحار، مؤكدًا أن هناك مرضًا ينتشر بين الأطفال حديثي الولادة خاصة في الصيف ويكون عبارة عن حبوب بيضاء تظهر في الوجه وتجعل من لونه أحمر.

استعمال الكوافيل القطنية بدلا من الحفاظات

وأضاف الناظر في لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الورد على قناة «TeN»، أنه ينصح باستعمال الكوافيل القطنية بدلا من الحفاظات لحماية الطفل من التسلخات والالتهابات، وأنه يجب أن يتم تغيير الحفاظة بشكل دوري مع مراعاة تجفيف الطفل بشكل مستمر.

ينصح أيضًا باستخدام صابونة الجلسرين للاطفال

ونصح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الاسبق في لقائه مع الإعلامية ياسمين سيف، أيضًا باستخدام صابونة الجلسرين للأطفال، وأن الجلسرين آمن جدًا حتى على أصحاب البشرة الحساسة، وأن منتجات العناية بالأطفال قد لا تتناسب مع كل أنواع الجلد.