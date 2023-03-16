هاني الناظر يقدّم 3 خطوات لبشرة نضرة في نهار رمضان.. منها «الشوربة الساخنة»

أيام قليلة ويحلّ علينا شهر رمضان المبارك، وخلال نهار الصوم يشكو كثيرون من الإحساس ببهتان البشرة وجفاف الشفاه والجلد، وعن أسباب هذه الحالة والوقاية منها وطرق علاجها، قدّم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، روشتة للحصول على بشرة نضرة محتفظة برونقها خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

شرب 3 لترات مياه يوميا

وأضاف الناظر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ بهتان وانطفاء البشرة في رمضان ومع الصيف يحدث بسبب الجفاف الناجم عن قلة شرب المياه، مؤكدا ضرورة الحرص على شرب 3 لترات من المياه يوميا بين وجبتي الإفطار السحور، وبمعدل كوب كل ساعة تقريبا.

الشوربة الساخنة أساسية على إفطار رمضان

وشدد استشاري الأمراض الجلدية، على أهمية تناول الشوربة الساخنة على الإفطار، حيث تدفئ المعدة وتوسّع الأوعية الدموية، وبالتالي يتدفق الدم إلى الجسم ومنها الجلد، ونضمن وصول المعادن والفيتاميتات المهمة إلى البشرة للحفاظ على نضارتها.

ونصح الناظر، بالابتعاد عن تناول المخللات تماما، موضحا أنّ الدراسات الجديدة توصلت إلى أنّ المخللات الكثيرة والسكريات تؤثر سلبا على بشرة الإنسان، سواء الوجه أو الجلد نفسه، كما تتسبب في جفافه وظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد.

ولفت استشاري الأمراض الجلدية، إلى البدائل وهي السلطة الخضراء، والتي تحتوي على المياه والفيتامينات المطلوبة لنضارة البشرة، أما السكريات فيمكن تناول القليل منها مع الإكثار من الفاكهة، مثل الجوافة والموالح (البرتقال والليمون) والفراولة، جميعها تحتوي على فيتامين سي، المسؤول عن تفتيح لون البشرة وتقليل البقع الداكنة وبالتالي يكسب الجلد نضارة.

المشي نصف ساعة يوميا لصحة البشرة

ولفت إلى أنّ فيتامين سي يتكسر في درجة الحرارة المرتفعة، ولا يتم الاستفادة به عند تناوله في الشوربة أو المشروبات الساخنة، كما تحدّث عن أهمية المشي نصف ساعة يوميا، عقب صلاة التراويح، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم المريح ليلا وليس المتقطع من 10 مساء، والاستيقاط قبل الفجر وتتاول السحور، كما نصح السيدات بالحرص على ترطيب الجلد بكريم مرطب يوميا قبل النوم.