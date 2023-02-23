هاني الناظر يُقدم وصفة سهلة لعلاج تشقق القدمين في المنزل.. مش هتدفع فلوس

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، وصفة بسيطة لعلاج تشقق القدمين مع إمكانية تنفيذها بسهولة في المنزل، وبدون تكلفة عالية.

وأضاف «الناظر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لو أنك تعاني من جفاف وتقشر أو تشقق مؤلم بكعب القدمين سأقول لك علاج من غير ما تروح العيادة وتكشف وتدفع فلوس كشف!».

علاج تشقق القدمين

وأكمل: «أطلب من اقرب صيدلية لبيتك مرهم حامض الساليسيليك بتركيز 5 %،؜ كل يوم صباحا ومساء تحضر إناء مملوء بماء دافئ وتذيب فيه كوب ملح طعام وتضع قدميك فيه لمدة نصف ساعة ثم تدهن الكعبين بالمرهم وذلك يوميا لمدة شهر، وبذلك تتعالج باذن الله وتوفر فلوسك لشئ آخر يحتاجه البيت».

ثلاثة فيتامينات لصحة الجلد

وكان الناظر وجه نصائح لأطباء الأمراض الجلدية، مؤخرا، قائلا: «هناك 3 فيتامينات يمثلون اهمية كبيرة لصحة الجلد خاصة بشرة الوجه وهم A,C,E»، لافتًا إلى أن فيتامين A على حيوية البشرة ويمنع جفافها ويساعد علي تجديد خلاياها، أما فيتامين C فدوره هام في تكوين الكولاچين وحيوية الجلد وتنظيم تكوين صبغة الميلانين.

ويأتي دور فيتامين E بالحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها ومقاومة ظهور التجاعيد المبكرة والسؤال هل يمكن الحصول عليهم يوميا بطريقة سهلة ورخيصة وطبيعية بعيدا عن الأدوية والكريمات باهظة الثمن؟

نعم يمكن فعلا من خلال تناول كوب يوميا مكون من خليط من عصير الجزر الذي يحتوي علي فيتامين A، وعصير البرتقال الذي يحتوي علي فيتامين C، وعصير الرمان الذي يحتوي علي فيتامين E ويفضل بدون إضافة سكر، مشروب صحي رائع وأوفر كثيرا من الأدوية.