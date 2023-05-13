هاني الناظر يقدم نصائح لحماية الصحة من أمراض العصر.. «امشي ورا عقلك»

هناك العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان، ومنذ لحظة الإصابة، كثيرا ما يتردد على الأطباء أملًا في الشفاء، من خلال العلاج بالأدوية، دون أن يعلم المريض أن هناك ما يمكن أن يحافظ على الصحة من أمراض العصر، دون الذهاب إلى الأطباء أو غيرها.

ما هي أمراض العصر؟

ضغط الدم، السكر، القلب، الحساسية الجلدية، العصبية والقولون العصبي، جميعها أمراض شائعة، سُميت بأمراض العصر، وذلك لكثرة الإصابة بها، وكثرة التردد بها على الأطباء.

لذلك قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من النصائح المهمة التى تساعد فى الحفاظ على صحة الأفراد.

نصائح الدكتور هاني الناظر للأفراد

«اسمع كلامي كطبيب.. لو عاوز تحافظ على صحتك وتحمي نفسك من الإصابة بأمراض العصر» بداية حديث الدكتور هاني الناظر، في تقديم النصائح للأفراد، مشيرا إلى أن لا بد من عدم الانسياق أو التفاعل وراء كل كلمة تتردد في الوسط.

الحفاظ على صحة الإنسان من الإصابة بأمراض العصر

«بلاش تصدق أو تأخذ على مأخذ الجد أو تتفاعل مع كل ما تسمعه أو تقرأه من أخبار ومعلومات وتقارير وحكاوي وآراء واقتراحات الآخرين وامشي ورا عقلك» هكذا عبر استشاري الأمراض الجلدية، عن النصائح التي لا بد من الأخذ بها حتى يستطيع الإنسان أن يحافظ على صحته من الإصابة بالأمراض الشائعة.