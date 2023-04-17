هاني الناظر: من اليوم وداعا ملابس الشتاء وأهلا بالصيف

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث الأسبق، «من اليوم الاثنين وداعًا ملابس الشتاء الداكنة، وأهلًا بملابس الصيف البيضاء، وكل عام وحضراتكم بخير»، وذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هيئة الأرصاد الجوية

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أمس عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تفاصيل حالة طقس اليوم الاثنين، منوهة بأنه سيسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى ظاهرتين جويتين ستؤثران على طقس الغد.

شبورة مائية صباحًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ستكون هناك شبورة مائية صباحًا، تغطي مناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى حدوث نشاط للأتربة العالقة على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، ومحافظات الصعيد، جنوبًا وشمالًا.