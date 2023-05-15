أسعار القمح عالميا.. انخفاض 120 دولارا عن العام الماضي

أكدت منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، أنّ الأسعار الدولية للقمح هبطت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 2.3%، مرجعةً ذلك إلى توافر كميات كبيرة من القمح قابلة للتصدير من أستراليا والاتحاد الروسي، حيث انخفض متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب عالميا بنسبة 1.7% منذ شهر مارس الماضي من قيمته في أبريل.

وأوضحت «فاو»، أنّ أسعار الذرة العالمية تراجعت بنسبة 3.2% بسبب أرتفاع الكميات المتاحة في أمريكا الجنوبية موسميا، مع استمرار عمليات الحصاد، فيما أسهمت المبيعات للمشترين الآسيويين في زيادة الأسعار الدولية للأرز.

وقال الدكتور أحمد القط، أستاذ زراعة الأرز بمركز البحوث الزراعية لـ«الوطن»، إنّ سعر القمح الروسي انخفض الشهر الحالي ليسجل 342 دولارا للطن 10600 جنيه، مقابل 462 دولارا للطن في نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 120 دولارا عن سعر العام الماضي، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضا أكبر بسبب تدفق القمح الروسي والأسترالي والأوكراني للأسواق الدولية.

الأسعار العالمية للقمح تتجه للانخفاض

وكانت الأسعار العالمية للقمح، انخفضت في مارس الماضي لأدنى مستوى لها وبلغت 291 دولارا للطن، حيث كانت الأسعار العالمية للقمح في أدنى مستوى لها منذ 17 شهراً، الأمر الذي أدى لاستفادة مصر من التعاقد على كميات أكبر من المحصول وقتها وفقا لوزارة المالية.

الفاو: انتاج 785 مليون طن من الحبوب

أما عن الإنتاج الحالي من الحبوب، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» للإنتاج العالمي فبلغ الإنتاج 785 مليون طن، إذ إنّه ثاني أكبر ناتج على الإطلاق، أما بالنسبة للذرة، يُتوقع أن يرتفع إنتاج البرازيل إلى مستوى قياسي، في حين من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرجنتين إلى ما دون المتوسط بسبب استمرار الطقس الجاف وموجات الحرارة، حيث عزّزت الظروف الجوية المواتية التوقعات الخاصة بالمحاصيل في جنوب أفريقيا، التي ترتقب تحقيق ثاني أعلى محصول على الإطلاق.

ورفعت المنظمة توقعاتها السابقة للتجارة العالمية في الحبوب للفترة 2022-2023 إلى 472 مليون طن، وهو ما يقل الآن بنحو 2.2% عن المستوى القياسي المسجل في الموسم السابق، كما توقعت «فاو» أن ترتفع تجارة القمح العالمية بنسبة 2.3%.

من جانبها توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير سابق لها، أن يبلغ الإنتاج الروسي للقمح 81.5 مليون طن، وأن تصل الصادرات 45.5 مليون طن، بينما يصدر الاتحاد الأوروبي 38 مليون طن.