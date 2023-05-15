طلاب البحيرة: امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي سهل والوقت كاف للإجابة

حالة من الفرح يعيشها طلاب البحيرة عقب الانتهاء من امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي، إذ انتظمت أعمال الامتحانات وساد الهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية، وأدى 121487 طالبا وطالبة امتحانهم اليوم في مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات كما أدى 1630 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية امتحاناتهم اليوم في مادتي الرياضيات والتربية الفنية أمام 18 لجنة.

امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي في البحيرة

وأعربت ساندي إبراهيم عن فرحتها نظراً لسهولة امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي، مشيرة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة جاءت في مستوى الطالب المتوسط حتى الآن.

وأوضحت«ساندي»، أن جميع أسئلة امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي في البحيرة جاءت في إطار التوقعات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة سهلة

وأشارت ياسمين علي، إحدى الطالبات أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة لمادة الجبر اليوم لم يتضمن أسئلة صعبة، وأن الوقت كان كافياً للانتهاء من كل الأسئلة المقررة، وتابعت قائلة «عقبال باقي الامتحانات تيجي سهلة».

كان قد أدى 39 طالبا وطالبة للصم وضعاف السمع امتحاناتهم اليوم فى مادتي التربية الدينية واللغة الإنجليزية داخل 4 لجان بإدارات بندر دمنهور وكفر الدوار و شبراخيت وإيتاي البارود.

بينما أدى 15طالبا وطالبة بالإعدادية العامة «مكفوفين»، امتحاناتهم اليوم فى مادة العلوم داخل لجنة النور للمكفوفين بادارة بندر دمنهور التعليمية وذلك وسط أجواء سادها الأمن والاستقرار والهدوء و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والالتزام بكثافة الطلاب وتوزيعهم على اللجان بإعداد تضمن التباعد الاجتماعي في مسافات بينيه آمنة.

الالتزام بالضوابط في امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي في البحيرة

يأتي ذلك تفعيلا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية وذلك تزامناً مع امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة