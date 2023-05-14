تعليم الدقهلية: ضبط حالتي غش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

قال هاني عنتر، رئيس غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إن غرفة العمليات رصدت مخالفات امتحانية بلجنة الشهيد وليد راضى المشتركة التابعة لإدارة للطالب« ع»، دكرنس، ولجنة الشهيد مسعد حافظ التابعة لإدارة تمي الأمديد، للطالب «ت.ا»، حيث جرى تصوير الورقة الامتحانية بغرض الغش وتم تحويل المخالفة للشئون القانونية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية المخالفين حسب نص قانون تجريم الغش.

ووجه ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مشددا على ضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعميلة الامتحانية والتعامل الجيد مع أبنائنا الطلاب داخل اللجان ومنع دخول أولياء الأمور داخل اللجنة وعدم السماح بتواجد أي مسؤول داخل اللجنة فيما عدا مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة التعليمية.

125 ألف 388 يؤدون امتحان الجبر والتربية الدينية

أدى صباح اليوم الأحد 125 ألف 388 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية عام ومهني امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية في 595 لجنة امتحانية على مستوى لجان محافظة الدقهلية، بالإضافة ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لضمان مواجهة المعوقات والمشكلات وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات على الفور.