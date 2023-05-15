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الحكومة توافق على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعًا

كتب:

أسماء زايد
01:31 م | الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور عماد لطفي، نائب مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2815 كنيسة ومبنى تابعًا.

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