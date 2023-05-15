«التموين»: مصر تستهلك 20 مليون طن قمح سنويا منهم 9 ملايين لرغيف العيش

يقدر حجم استهلاك مصر من القمح سنويا بحوالي 20 مليون طن، وفقا لإحصائيات سابقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ تنتج منهم مصر ما يقرب من 9 ملايين طن سنويا من المساحات المنزرعة بالقمح في المحافظات، في يصل حجم الاستيراد إلى 11 مليون طن قمح.

حجم استهلاك مصر من القمح التمويني

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إن حجم استهلاك مصر من القمح التمويني لإنتاج رغيف العيش يقدر بـ9 ملايين طن سنويا، مؤكدا أن القمح المحلي مخزون استراتيجي يؤمن احتياج واستهلاك مصر السنوي.

وأضاف أنه بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبعد عمل المشروع القومي لإنشاء الصوامع الحديثة والمميكنة، نجحت مصر من تخطي فقد مليون طن قمح سنويا بسبب وسائل التخزين في الشون الترابية.

إنتاج رغيف العيش

ووفقا لإحصائيات وزارة التموين، فإن مصر تنتج سنويا 270 مليون رغيف عيش لسد حاجة أصحاب البطاقات التموينية في صرف حصة رغيف العيش المقررة لهم يوميا والتي تحدد بواقع 5 أرغفة للفرد الواحد يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، ومن أجل ذلك زادت موازنة الدعم التمويني للعام الجديد من 29 مليار جنيه إلى 127 مليار جنيه.