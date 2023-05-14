وزير التموين: رغيف الخبز لا يزال يتاح للمواطنين بـ5 قروش

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السعر الاسترشادي للقمح العام الماضي 820 جنيها للأردب، وهذا العام تم وضع سعر استرشادي 1250جنيها للأردب، وجرى إعادة دراسة الأسعار بناء على الأسعار العالمية المتاحة.

وأشار وزير التموين، إلى أنه جرى التوافق بمجلس الوزراء على الوصول لسعر 1500 جنيه للأردب، وهو رقم غير مسبوق بسعر القمح المصري بزيادة 20%، وهو عائد متميز للفلاح، لافتا إلى الوزارة استقبلت 2 مليون طن بنصف الموسم، والمستهدف هذا العام 4 ملايين طن، وتم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن بدعم من وزارة المالية.

رغيف الخبز لا يزال يتاح للمواطنين بـ5 قروش

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته باحتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، أن رغيف الخبز لا يزال يتاح للمواطنين بـ5 قروش، ويتم السداد للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، موضحا أن معدل توريد القمح الموسم الحالي أعلى من الموسم السابق، وكلما يزيد المنتج المحلي كلما يتم تقليل فاتورة الاستيراد، ويزيد العائد بمصر.

وشرح «المصيلحي»، أن من أهم المشروعات هو المشروع القومي للصوامع، حيث تم عمل 50 صومعة وهو ما حركنا من 1.2 مليون طن تخزين صوامع 2014 لـ3.5 مليون طن تخزين، وهو مشروع يحافظ على الأقماح طول العام بجودة عالية ويوفر من 10% لـ15% فاقد في طرق التخزين القديمة، بحوالي مليون طن بمبلغ 10 مليارات جنيه، وجاري استكمال مشروع الصوامع بالتعاون مع البنك الدولي وتم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل حجم صوامع سعة تخزين 750 ألف طن وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بحوالي 470 ألف وبالتالي تكون الزيادة خلال العامين المقبلين بمقدار 1.2 مليون.