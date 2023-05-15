سؤالين صعب.. آراء الطلاب في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية ببورسعيد

قال طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد، إن امتحان مادة العلوم يحتوي على سؤالين مقال للطالب المتميز، بينما باقي الأسئلة بنظام «البابل شيت» أتت في متناول الطالب المتوسط.

صعوبة أسئلة المقال

وقالت ملك ياسر، بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنات التجريبية، إن أسئلة العلوم أتت من الكتاب المدرسي لكن هناك بعض الأسئلة المقالية تحتاج إلى تفكير واحتمال لأكثر من إجابة.

الامتحان من القوافل التعليمية

وأوضح محمد طارق، بمدرسة القناة الإعدادية بنين، أن أسئلة امتحان العلوم تحتاج إلى تفكير، وأتى بعض الأسئلة من القوافل التعليمية المجانية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع محافظة بورسعيد.

أكدت دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن الطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد أدوا امتحانات اليوم الأول في مادتي العلوم والحاسب الآلي بنظام الورقة الامتحانية الجديدة (بابل شيت) دون رصد أي معوقات أو مشكلات من قبل غرفة العمليات.

وأشادت وكيلة أول الوزارة بهدوء اللجان وانتظام العمل بها مشددة على ضرورة الحفاظ على الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرة إلى أنه جرى التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة التشديد على منع دخول الهاتف المحمول وملحقاته الإلكترونية بشكل قاطع إلى لجان الامتحانات سواء للطلاب أو الملاحظين.