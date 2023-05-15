طلاب الشهادة الإعدادية بالمنصورة يؤدون امتحان مادة العلوم اليوم

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، بالدخول إلى اللجان لتأدية امتحان مادة العلوم، وسيستمر الامتحان لمدة ساعتين.

توزيع ورقة الأسئلة في التاسعة صباحًا

وكشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب داخل اللجان في تمام التاسعة صباحًا، منعًا لأي محاولات تسريب، بالإضافة إلى تفقد اللجان وسير العملية الامتحانية منذ الصباح الباكر، لتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بعيدًا عن الضوضاء والتشتيت.

متابعة سير العملية الامتحانية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة ضبط أي محاولة للغش، سيجري ضبط المخالف وإحالته إلى التحقيق، وفي حال تأخر تسليم الورق، سيجري تعويض الطلاب بوقت إضافي لهم، وجرى التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة تحسبًا لأي طارئ أو مشكلة، ومتابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على الطلاب وعلى أحوالهم داخل اللجان، بالإضافة إلى إبعاد أولياء الأمور عن محيط اللجان حتى لا يحدث تشتيت للطلاب في أثناء تأدية الامتحانات.

وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، 125 ألف طالب وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية، ويبلغ عدد اللجان 583 على مستوى المحافظة، كما دفعت مديرية أمن الدقهلية بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتجوب محيط اللجان تحسبًا لأي طارئ.