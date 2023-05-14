خطوات التقديم في مدارس ستيم 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية

خطوات التقديم في مدارس ستيم 2023، من أكثر الأسئلة لطلاب الصف الصف الثالث الإعدادي تزامنا مع امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث تقبل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم» الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من التعليم الحكومي أو الخاص أو التجريبي أو المدارس الدولية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ مدارس ستيم «المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» تقبل المتفوقين في الشهادة الإعدادية، وتتم الدراسة بنظام الإقامة الداخلية والدراسة باللغة الإنجليزية عدا مادة اللغة العربية، مشيرا إلى أنّ التقديم للالتحاق العام الدراسي المقبل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، ويتم إعلان موعد التقديم بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

خطوات التقديم في مدارس ستيم 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات التقديم في مدارس ستيم 2023 فور إتاحتها وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، كما يلي.

- التقديم لمدارس ستيم 2023 يتمّ الإعلان عنه على موقع وزارة التربية والتعليم.

- التقديم يكون إدخال بيانات الطالب الأساسية ثم الضغط على حفظ.

- تسجيل الرغبات.

- إنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني.

- طباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

- تُعقد اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة.

أماكن مدارس ستيم 2023

- مدارس ستيم «المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات «الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والفيوم، والغربية، والعبور، والشرقية، وبني سويف، وقنا، والمنيا، وسوهاج، وسرس الليان بالمنوفية، ومدينة السادات بالمنوفية».