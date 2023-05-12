«الخدمات الطبية»: نجاح أي منظومة علاجية يعتمد بشكل أساسي على أطقم التمريض

تواصل القطاعات الطبية في تكريم الممرضات والممرضين تقديرا لجهودهم في المجتمع كواحدة من أهم المهن الإنسانية بالتزامن مع الاحتفال كل عام بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الموافق 12 من شهر مايو والذي يوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل المعروفة برائدة التمريض الحديث.

أهمية دور التمريض في المؤسسات العلاجية

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، إن الشركة عقدت المؤتمر الطلابي الأول لمعهد القمة للتمريض التابع للشركة والذي انطلق بعنوان «براعم معهد القمة لمواكبة الاتجاهات الحديثة لتعليم التمريض» برعاية المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء وبمشاركة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ وإيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، لإيمان الشركة الشديد بأهمية دور التمريض في المؤسسات العلاجية، حيث إن إنجاح أي منظومة علاجية يعتمد وبشكل أساسي على أطقم التمريض ومن هذا الإيمان كانت فكرة إنشاء «معهد القمة للتمريض» التابع للشركة والذي استقبل أول دفعة في سبتمبر 2021.

معهد القمة يؤهل خريج تمريض على أعلى مستوى علميا وأخلاقيا

وكشفت سليم، في تصريحات صحفية، أن معهد القمة للتمريض التابع للشركة هو معهد فني للتمريض بنظام الخمس سنوات، ويهدف إلى مواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهلة داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبية وخارجها وكذلك تخريج تمريض مؤهل علميا وأخلاقيا على أعلى مستوى، لافتا إلى أن المعهد معتمد من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ويصدر شهادة معتمدة ويوجد تكليف للخريجات للعمل في منشآت شركة الخدمات الطبية.