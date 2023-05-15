العثور على طفل رضيع داخل حقيبة بجوار موقف الأقاليم في الأقصر

شهد موقف سيارات الأقاليم، شمال محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، واقعة العثور على طفل رضيع داخل حقيبة يد بجوار أحد جدارن الموقف.

طفل رضيع داخل حقيبة

وقال أحد سائقي سيارات الموقف، لـ«الوطن»، إنهم سمعوا صراخ طفل صغير، لكن لم يعرفوا مصدر الصوت، وبعد بحث توصلوا إلى مصدر الصوت، وفوجئوا بوجود طفل رضيع داخل حقيبة يد، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

إيداع الرضيع بأحد دور الأيتام

وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغاً يفيد العثور على طفل رضيع داخل موقف السيارات، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وجرى إيداع الرضيع في أحد دور الأيتام، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل خمسيني على يد زوجته

وكانت محافظة الأقصر شهدت أمس واقعة مقتل خمسيني على يد زوجته بنجع رواج بمركز البياضية شرق المحافظة، لخلافات عائلية، وجرى ضبط المتهمة وتولت النيابة التحقيق.

كما شهدت ترعة الرمادي بإسنا جنوب المحافظة حادث انقلاب سيارة «كبوت» في الترعة، أسفر عن مصرع ستيني وإصابة ثلاثة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى إسنا التخصصي.