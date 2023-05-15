200 ساعة تدريب على الخياطة لفتيات الأقصر ضمن خطة تمكين المرأة اقتصاديا

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر اليوم الاثنين عن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية، وبدء البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة في ساحة الإمام الطيب، وذلك بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 أيام وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة برئاسة المهندس أيمن قطامش، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات حسن شحاته وزير القوي العاملة بضرورة الاهتمام بتوفير برامج تدريبية مناسبة للشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم على المهن الحرفية لتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة.

الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريراً من هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أشار فيه إلى بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية، كما تعلن المديرية عن بدء الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة حاليا أمام ساحة الإمام الطيب بالقرنة بالأقصر بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 ايام أسبوعيا في إطار جهود المديرية نحو تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل.

شهادة معتمدة تؤهل للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

وأضاف مدير المديرية في تقريره أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك البرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية في إطار خطة التدريب المهني للعام الحالي 2022 – 2023، وذلك بالتسجيل في مقر مركز التدريب المهني، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة وخارجها، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب داخل القرى والنجوع «مهنتك مستقبلك».