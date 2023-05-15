محافظة الشرقية تستلم 6 آلاف شجرة ضمن مبادرة الـ100 مليون

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مبادرة 100 مليون شجرة، لها عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية على الدولة والفرد، حيث ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

استلام 6 آلاف شجرة وتوزيعها

وأشار الدكتور مجدى الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، إلى أنه جى تشكيل لجنة من إدارة نوعية التربة لاستلام عدد 6000 شجرة (2000 شجرة جوافة -2000 شجرة ليمون - 2000شجرة كونوكاربس ) من قبل وزارتي البيئة والإنتاج الحربي، وتسليمهم لإدارة التنسيق الزراعى بمحافظة الشرقية.