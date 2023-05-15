كل ما تريد معرفته عن أسعار الحج السياحي 2023

بدأت شركات السياحة المنظمة للحج السياحي لهذا العام، في تحصيل قيمة برامج الحج من الفائزين في القرعة هذا العام، وعددهم نحو 16 ألف مواطن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما يتعلق بأسعار الحج السياحي 2023 في سؤال وجواب.

أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام

*ما هى أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام؟

- حددت وزارة السياحة والآثار عند وضع الضوابط المنظمة للحج السياحي أسعار البرامج غير شاملة تذكرة الطيران، وجاءت على النحو التالي:

- المستوى الاقتصادي طيران بـ130 ألف جنيه.

- المستوى البري بـ130 ألف جنيه.

- مستوي 5 نجوم إقامة في فنادق تبعد عن الحرم من 1250 مترا وحتى 4 آلاف متر بـ230 ألف جنيه.

- مستوى 5 نجوم إقامة في فنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 مترا وحتى 1250 مترا من الحرم المكي بـ275 ألف جنيه.

- مستوى 5 نجوم إقامة في فنادق صف أول على الحرم وحتى 250 مترا من الحرم بـ310 ألف جنيه.

* كيف أصبحت أسعار برامج الحج الاقتصادية بعد إضافة قيمة تحسين سكن الحجاج بمكة المكرمة؟

- أكدت وزارة السياحة والآثار، أنّ تحسين سكن الحجاج لبرامج الحج الاقتصادية اختياريا، وليس فرضا على الحجاج، موضحة أنه حال رغب الحاج في تحسين السكن فإن الأسعار ستكون على النحو التالي:

- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري»، تحسين فنادق 5 نجوم 142 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري»، تحسين فنادق 4 نجوم 139 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري»، تحسين فنادق 3 نجوم 136 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري»، إقامة كاملة بفنادق مكة المكرمة 155 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي الأرخص في مصر

* هل أسعار الحج السياحي هى الأعلى في مصر؟

- بالعكس فبرامج الحج السياحي المستوى الاقتصادى «البري والاقتصادي طيران»، هي الأرخص في مصر بالرغم من جودة الخدمات التى تقدمها للحجاج، إذ يبدأ سعرها من 130 ألف جنيه.

*هل أسعار الحج السياحى قابلة للتعديل حاليا؟

- وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي، فإن أسعار البرامج قابلة للتغيير حال حدوث ارتفاعا في أسعار أي من الخدمات الموجودة في المملكة العربية السعودية أو حدث أي تغير في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عن الأسعار المقررة بالضوابط قبل دفع شركات السياحة قيمة التعاقدات الخاصة بالحج داخل السعودية، علما بأن وزارة السياحة سعرت برامج الحج السياحي لهذا العام على أساس أن سعر الريال السعودي 8 جنيهات و17 قرشًا.