هل يمكن تعديل أسعار برامج الحج السياحي؟.. الغرف السياحية توضح

بعد إعلان وزارة السياحة والآثار، أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، وبدء شركات السياحة تحصيل قيمة برامج الحج من الفائزين بقرعة الحج السياحي وعددهم نحو 16 ألف حاج ، فهل أسعار برامج الحج بعد كل ذلك قابلة للتعديل؟.

قال أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أسعار برامج الحج قابلة للتغيير وبنسبة كبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن شركات السياحة تخبر الفائزين بالحج عند تحصيل قيمة البرامج بأن الأسعار قد تشهد تعديلات.

- الضوابط المنظمة للحج السياحي تسمح بتعديل الأسعار

وأضاف لـ"الوطن"، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام سمحت للجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة بإقرار تعديل على أسعار برامج الحج بعد الحصول على موافقة وزير السياحة على ذلك في حال حدث ارتفاع في أسعار أي من الخدمات الموجودة فى المملكة العربية السعودية أو حدث أي تغير في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عن الأسعار المقررة بالضوابط .

- برامج الحج السياحي

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار سعرت برامج الحج السياحي لهذا العام على أساس أن سعر الريال السعودي 8 جنيهات و17 قرشا، موضحا أنه حال حدث أي تعديل في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه قبل دفع شركات السياحة لقيمة كافة التعاقدات الخاصة بالحج بالمملكة العربية السعودية فإن أسعار البرامج ستتجه حتما نحو التغيير.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أسعار برامج الحج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران) بعد إضافة قيمة رسوم تحسين السكن بمكة المكرمة والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق 5 نجوم 142 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق 4 نجوم 139 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق 3 نجوم 136 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) إقامة كاملة بفنادق مكة المكرمة 155 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.