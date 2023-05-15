إحباط تهريب 763 ألف جنيه بحوزة راكب في مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد، بلغت 763 ألف جنيه مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقيبة سفره، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على مذكرة اشتباه مقدمة من مصطفي الصالحي مأمور الحركة ومذكرة الاشتباه المقدمة من الرائد أحمد الصوابي بإدارة البحث الجنائي مفادها اعتزام الراكب «أ . م» مصري الجنسية المغادر إلى الشارقة على رحلة طيران العربية تهريب كمية من النقد المصري.

تفاصيل ضبط تهريب النقود

وبالعرض على وليد عيسى مدير إدارة الجمرك في برج العرب، جرى تشكيل لجنة من كريم عصام رئيس قسم الحركة وجهاد جلال رئيس قسم أمن جمركي ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف محمد حلمي رئيس الوردية لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 763 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقيبة سفره.

وقرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2023.