جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب سلاسل ذهبية بقيمة 2.9 مليون جنيه

نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمد سعيد الشربيني مدير إدارة الجمرك، في ضبط محاولة تهريب عدد من السلاسل الذهبية بقيمة 2.9 مليون جنيه تقريباً.

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من السلاسل الذهبية

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية تقدم الراكب «و. خ. ط» مصري الجنسية، لإنهاء إجراءات تفتيش حقائبه، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كرم محمد عكاشة وأحمد كامل مأموري الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة داخل إحدى حقائب الراكب، وجرى عرض الراكب على جهاز فحص الأفراد بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات على جسده.

وبسؤال الراكب بمعرفة مصطفى حسين رئيس الوردية، عما إذا كان بحوزته بضائع أو أشياء تستحق ضرائب ورسوماً جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى؟، أجاب بالنفي.

وبالعرض على محمد سعيد الشربيني، مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من عاصم فتحي رئيس قسم الوديعة وبسمة كمال مأمور الحركة وحازم عطا الله رئيس قسم الأمن الجمركي ومصطفى حسين رئيس الوردية، فتبين وجود 4 سلاسل من معدن أبيض اللون يشتبه بأن يكون معدنا ثمينا بوزن إجمالي 660 جراماً تقريباً، موضوعة على شكل سلاسل لحقائب يد حريمي (سلسلة لكل حقيبة يد حريمي) داخل حقيبة الراكب، وسلسلة من معدن أبيض اللون يشتبه بأن يكون معدناً ثميناً بوزن إجمالي قائم 275 جراماً تقريباً يرتديها الراكب، بإجمالي 5 سلاسل، وأفاد الراكب بأنها جميعاً سلاسل ذهبية عيار 24.

القيمة الجمركية المضبوطات 2.9 مليون جنيه

وقدرت القيمة الجمركية بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بنحو 2 مليون و898 ألفا و500 جنيه.

وقرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.