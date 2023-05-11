جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب سبيكتين وسلسلة ذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام الجمارك من ضبط محاولة تهريب 2 سبيكة وسلسلة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضري ضبط جمركي.

المحاولة الأولى

في المحاولة الأولى واثناء إنهاء اجراءات الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية، بجمارك برج العرب، في الراكب أ . س . ح مصري الجنسية.

تشكيل لجنة للتفتيش

وبالعرض على سامح شرباش مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من عاصم فتحي رئيس قسم الوديعة ومصطفى الصالحي مأمور الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فلم يتبين وجود شيء في الحقائب وتبين وجود 2 هاتف محمول بالتفتيش الذاتي للراكب فتم تمررهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد كامل مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة وكثافات بداخل أحد الهاتفين، بفتحه تبين وجود 2 سبيكة ذهبية الأولى بوزن 100جرام تقريبا والأخرى بوزن 30 جرام تقريبا بوزن إجمالي للسبيكتين 130 جراما.

المحاولة الثانية

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية في الراكب ا .ص . م مصري الجنسية نظرا لكثرة تردداته حيث إن آخر سفر له كان قبل يومين بتاريخ 8-5-2023،وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق ضرائب ورسوم أجاب بالنفي.

وعند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وعرض الراكب على جهاز فحص الأفراد بالاشعة بمعرفة محمد صالح ومحمد صلاح شعبان مأموري الفحص بالأشعة أفادا بوجود أجسام غريبة بالأشياء التي كان الراكب يرتديها قبل عرضه على جهاز فحص الأفراد بالأشعة.

وبالعرض على أيمن فوزي المشرف على أعمال التعريفة قام بتشكيل لجنة من تامر الخولي مأمور الحركة ومحمد عبد العليم رئيس قسم التعريفة وبسيوني الأحول مأمور الحركة وطه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود سلسلة من معدن أبيض وأصفر اللون يشتبه أن نكون من معدن الذهب الثمين بوزن إجمالي قائم 11 جراما تقريبا.

قرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 19 و20 لسنة 2023، لمخالفة الوقائع لقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.