جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام المواني الجوية، من إحباط محاولة تهريب سبيكة ذهبية، بالمخالفة لأحكام القوانين الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، بشأن الوزن والقياس والكيل وقانوني ضريبة الدمغة والجمارك والاستيراد.

الاشتباه في راكب مصري الجنسية

وكانت البداية في الاشتباه بأحد الركاب خلال إنهاء إجراءات القادمين من أبوظبي على رحلة طيران ويز إير، حيث اشتبه عادل متولي، رئيس الوردية، ومحمود الشيشيني، رئيس قسم الوديعة بجمارك برج العرب، في الراكب «م . م . ع»، مصري الجنسية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر وهدير عبدالمنعم مأموري الفحص بالأشعة، ولم يسفر التفتيش عن شيء، وبتفتيشه عن طريق جهاز الفحص الذاتي أفاد الطاقم بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة معتمة حول جسم الراكب.

تشكيل لجنة لتفتيش حقاب الراكب

وقرر وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك، تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا، من محمود غنيم، رئيس القسم، وهلال الغزالي، رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد عثمان، رئيس قسم الأمن الجمركي، وعادل متولي، رئيس الوردية بجمارك برج العرب، حيث تبين بالتفتيش الذاتي وجود سبيكة وقطعة صغيرة من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون معدن ثمين بوزن إجمالي 514 جراما.

وعند مواجهه الراكب بما سبق، أقر بأنها عبارة سبيكة ذهب عيار 24، وقدرت القيمة الجمركية بحوالي مليون و542 ألف جنيه.

وقرر مصطفى العربي، مديرعام المواني الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2023، لمخالفة الواقعة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.