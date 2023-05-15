أحداث لم تشهدها تركيا منذ 100 عام.. زلزال مدمر وجولة إعادة في انتخابات الرئاسة

شهدت تركيا خلال عام 2023، أحداثا ضخمة لم تشهدها منذ 100 عام، من بينها زلزال شرق المتوسط المدمر والذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، كما تستعد تركيا لجولة إعادة للانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ 100 عام، والتي انعقدت في الرابع عشر من مايو الجاري.

وقع زلزال تركيا وسوريا المدمر في 6 فبراير 2023، ويعد هذا الزلزال من أسوأ الزلازل التي وقعت خلال قرنين من الزمن، ويُقدر عدد المتضررين منه بأكثر من 25 مليون شخص.

50 ألف قتيل ضحايا زلزال تركيا

بلغت قوة زلزال تركيا 7.9 درجة بمقياس ريختر ووقع جنوب تركيا وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق، وأدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج، وخلف الزلزال نحو 50 ألف قتيل، وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.

ويعد الحدث الثاني الذي تشهده تركيا خلال 2023 هو جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 28 مايو الجاري وهو ما يحدث لأول مرة منذ 100 عام.

الانتخابات التركية

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتقدم بنسبة 49.49%، بعد فرز 99.38% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية وفقا لما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت اللجنة حسب ما ذكر تليفزيون «تي آر تي»، التركي اليوم، أنّ مرشح حزب «الشعب الجمهوري»، المعارض كمال كليتشدار أوغلو حصل على 44.96%، ونوه التليفزيون، بأنّه حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، فسيتم إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.

وتوجه الناخبون في تركيا، أمس الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد.