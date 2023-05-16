في ذكرى رحيل نادية العراقية.. صعوبات واجهتها بين التنمر وكورونا

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنانة نادية العراقية، التي رحلت عن عالمنا في عام 2021، والتي مرت بعدد كبير من الأزمات، خلال مشوارها الفني.

ونعرض خلال التقرير التالي أبرزها على النحو التالي:

أزمات واجهت نادية العراقية

- عانت الفنانة نادية العراقية من ابتعادها عن الوسط الفني قبل وفاتها، وأصيبت بعدها بالاكتئاب.

- واجهت الفنانة نادية العراقية، أزمة بسبب التنمر عليها، بعدما نشرت صور لها مع نجلها، خاصة أنه لم يشبهها، واتهمها البعض بأنها تبنت طفلها.

- أصُيبت في آخر أيامها بفيروس كورونا، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة.

محطات في حياة نادية العراقية

بدأت الفنانة نادية العراقية، مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في أدوار ثانوية صغيرة، كما شاركت في عدد من الإعلانات التجارية، كانت بداية عملها في مصر من خلال المشاركة بمسلسل «سامحوني ماكنش قصدي» عام 2000، ثم فيلم «أفريكانو» بالعام التالي، لتتوالى بعد ذلك أعمالها والتي من أبرزها «أبو علي، حاحا وتفاحة، ورقة شفرة».