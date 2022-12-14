وفاة زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية.. والعزاء بمسجد «الكواكبي» في العجوزة

توفي زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية، ومن المقرر تشييع جثمانه عصر اليوم من منطقة الهرم، على أن تستقبل الأسرة العزاء بعد صلاة المغرب مساء اليوم الأربعاء في مسجد الكواكبي بالعجوزة، حسب ما أعلن نجلهما أدهم محروس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة زوج نادية العراقية

ونعى أدهم محروس، نجل الفنانة الراحلة نادية العراقية، وفاة والده، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «الله قدر هذا والله كفيل به، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدي وسندي وظهري في الحياة، العزاء يوم الأربعاء في مسجد الكواكبي العجوزة، عقب صلاة المغرب، إن شاء الله، أرجو قراءة الفاتحة على روح فقيدي».

موعد جنازة وعزاء زوج نادية العراقية

ونعت مي محروس، ابنة نادية العراقية، والدها الراحل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما سويًا بقولها: «مع السلامة، مش قادرة أستوعب إنِ ودعتك إنت كمان».

وتابعت بقولها: «ربنا يجمعك بماما يا حبيبي يا رب ويجمعني بيكم يا رب، كان خير أب لينا وقد أمانته لآخر وقت ليه، ربنا يجازيك خير حبيبي، كفيت ووفيت، رجاءً الفاتحة».

وفاة نادية العراقية في مايو الماضي

وكانت الفنانة نادية العراقية، قد رحلت يوم 16 مايو من العام الماضي، إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية، وحجزها بإحدى مستشفيات العزل ولكنها فارقت الحياة.