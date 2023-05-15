وزير السياحة يبحث مع سفير كازاخستان سبل تعزيز التعاون

قالت وزارة السياحة والآثار إن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، التقى اليوم في مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير خيرات لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكازاخستان على المستوى السياحي والأثري.

العمل على جذب مزيد الحركة السياحية الوافدة من كازاخستان لمصر

وأضافت الوزارة، في بيان صحفى اليوم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد الحركة السياحية الوافدة من جمهورية كازاخستان إلى مصر ولا سيما في ظل الزيادة التي تشهدها أعداد السائحين الوافدين من كازاخستان إلى المقصد السياحي المصري للاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، كما تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالاحتفالية المشتركة لافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بحي الظاهر خلال شهر يونيو المقبل، تزامناً مع الذكرى الـ800 لميلاد السلطان الظاهر بيبرس.

تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وكازاخستان

وأوضحت وزارة السياحة أنه في إطار العمل على زيادة الحركة السياحية لمصر من كازاخستان فقد تم خلال شهر مارس 2022 تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وكازاخستان، هذا بالإضافة إلى وجود خط طيران عارض بمعدل 8 رحلات أسبوعياً، كما تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرضين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مصر وكازاخستان في المجال السياحي والأثري، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومتين المصرية والكازاخية عام 2007 لترميم مسجد الظاهر بيبرس، حيث بدأ مشروع ترميم المسجد عام 2007 ثم توقف عام 2011 ثم استأنفت الأعمال في عام 2018.

وأشارت وزارة السياحة إلى أن مشروع ترميم وأعمال تخفيض منسوب المياة الجوفية بمسجد الظاهر بيبرس شمل كل الأعمال الإنشائية والترميم الدقيق والمعماري، واستبدال الأحجار التالفة والمتهالكة، وتغيير نظم الإضاءة وترميم الأجزاء القديمة بإيوان القبلة.

حضر اللقاء، المستشار عمرو عبد الله، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والمستشار سانجار واليخانوف بسفارة جمهورية كازاخستان في القاهرة، وطالغات إلياس سكرتير أول بسفارة جمهورية كازاخستان في القاهرة.