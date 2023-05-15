التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه النيل بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق في مركز طوخ بالقليوبية، بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بقرية إمياي التابعة لمركز طوخ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتي كشفت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الطفل خرج للعب مع أقرانه ونزل للمياه وجرفه التيار.

انتشال طفل غرق بنهر النيل بطوخ

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية تمكنت من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل أمام قرية إمياي دائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أنه نزل للمياه للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام.

تفاصيل غرق الطفل أسر بطوخ

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل في مياه النيل دائرة مركز شرطة طوخ، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتم تكثيف عمليات البحث حتى تم انتشال الجثمان من المياه أمام قرية إمياي.

وبالمعاينة والفحص تبين غرق طفل يدعى آسر سلامة، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، حيث نزل للاستحمام بالمياه إلا أنه لعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وتم التصريح بدفن الجثة.