«التضامن» تزور قرية الشيخ مسعود بالمنيا لمتابعة «حياة كريمة»

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لقرية الشيخ مسعود بمحافظة المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، ولويس داماس سفير كندا لدى مصر، ورؤساء الجمعيات الأهلية، لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية.

تحسين سبل العيش والتغذية

وتفقدت الوزارة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها المنفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بالتعاون مع «الفاو» والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

تقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد افتتحت خلال زيارتها لمحافظة المنيا، اليوم، مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا، وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتى المستهلك

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ على تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتى المستهلك.

واستهلت الوزارة زيارتها للمحافظة اليوم بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك بحضور لويس داماس سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.