أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اتاحة رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن تكافل وكرامة، وذلك للمستفيدين من الدعم أو للراغبين في تقديم شكوى أو تظلم على الموقع، كما أتاحت التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680لرد على الشكاوى الخاصة بالبرنامج، أو من خلال البريد الالكترونى tk.grievance@moss.gov.eg .

استعلام تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن

ويمكن للمواطنين من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- أول خطوة هي تسجيل الرقم القومي للاستعلام عن تكافل وكرامة.

- الضغط على استعلام والتي يظهر من خلاله كل البيانات الخاصة بالمستعلم «حالة بطاقة الدعم سواء سارية، أو متجمدة، أو إيقاف»، كما يظهر نوع بطاقة الدعم النقدي للمستفيد سواء تكافل أو كرامة، وفى حالة إذا كانت البطاقة مجمدة يتم توضيح السبب، وسبب الرفض من البرنامج أيضا إذا تم رفض المتقدم.

طرق تقديم شكوى لمستفيدي تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن

- من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي أشارت التضامن أنه يمكن تقديم شكوى لمستفيدي تكافل وكرامة، بعد ظهور بيانات الاستعلام وينم الضغط على تقديم شكوى.

- من خلال موقع وزارة التضامن يتم تحديد نوع الشكوى، ضمن قائمة الشكاوى، والمتمثلة فيما يلى:

- شكاوى بطاقة الصرف.

- خطأ بالاسم المسجل على بطاقة الصرف.

- شكاوى الرقم السري.

- إيقاف أو تجميد بطاقة.

- سوء خدمات موظفي الشؤون.

- شكوى خطأ بالرقم القومي المسجل على بطاقة الصرف.

شروط صرف تكافل وكرامة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي شروط صرف تكافل وكرامة كالتالي:

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثامنة عشر عاما، ويشترط أن يكون أبناء الأسرة المستفيدة من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- أن يكون المتقدمين لبرنامج « كرامة»، من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن.