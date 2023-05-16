عناوين وأرقام مكاتب العمل المحدثة بالبحيرة

وجهت وزارة القوى العاملة، جميع المديريات، بضرورة تحديث عناوين وهواتف مكاتب العمل، لتحسين طرق التواصل مع المواطنين، لذا تواصل «الوطن»، تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل بالمحافظات التي جرى تحديثها في عام 2023.

واليوم نعرض عناوين مكاتب العمل بمحافظة البحيرة، وأرقام التليفونات الخاصة بها، إذ تضم 18 مكتب عمل متنوعة ومتعددة الأنشطة، للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب.

استخراج نموذج التشغيل 2023

كانت القوى العاملة، أعلنت العناوين المُحدّثة في 2023، لمكاتب العمل والتشغيل بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية، وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها.

استخراج كعب العمل للالتحاق بالوظائف

قالت الوزارة، إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل، وهو المعروف بـ«كعب العمل»، للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، والحصول على تراخيص العمل، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص، التي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

وتضم مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، 18 مكتب عمل متنوع ومتعدد الأنشطة كما يلي:

1- إيتاي البارود أمام المعهد الدينى للفتيات 3443450

2- شبراخيت ش عزيز المصري 3800136

3- وادي النطرون مساكن مجلس مدينة وادي النطرون 3550317

4- حوش عيسى شارع بورسعيد 2700484

5- الرحمانية مساكن مجلس المدينة 2850824

6- رشيد شارع أحمد عرابي 2920705

7- إدكو: مساكن مجلس المدينة 2910947

8- أبو المطامير شارع الإسكندرية 2400178

9- كوم حمادة 3680151

10- الدلنجات ش عرابي 3600409

11- بدر: عمارة 46 حى الزهور 2563313

12- شبراخيت المساكن الشعبية 3800126

13- المحمودية ش حي الزهور 2500449

14- دمنهور مساكن فرغلي أبو الريش 3326011

15- كفر الدوار شارع جلال دسوقي 3443450

17- السلامة والصحة المهنية 3443454

18- إدارة تراخيص الأجانب 3317998