عناوين وتليفونات مكاتب العمل المحدّثة في محافظة دمياط 2023

تواصل «الوطن» تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل بالمحافظات التي تحديثها في عام 2023، واليوم ننشر عناوين مكاتب العمل بمحافظة دمياط، وأرقام التليفونات الخاصة بها، وعددها 16 مكتبا، متنوعة ومتعددة الأنشطة وعادية، وذلك للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب.

استخراج نموذج التشغيل 2023

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن العناوين المُحدّثة في 2023 لمكاتب العمل والتشغيل بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها.

وقالت الوزارة إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ«كعب العمل» للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، والحصول على تراخيص العمل، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

15مكتب عمل محدث في دمياط لخدمة المواطنين

والعناوين المحدثة لمكاتب العمل بمحافظة دمياط كالتالي:

1- مكتب عمل دمياط الجديد (متعدد ويشمل تشغيل مطور) العنوان: الحي الأول المجاورة الأولى عمارة الدلتا مدخل 5 خلف كلية الدراسات - ت: 322047.

2- مكتب عمل الزرقا - العنوان: مدينة الزرقا - ش المحطة - ت: 850586.

3- مكتب عمل فارسكور - العنوان: فارسكور - الترعة الشرقاوية بجوار المستشفى الأميري - ت: 440456.

4- مكتب عمل كفر سعد (متعدد الأنشطة) -العنوان: مدينة كفر سعد - ش المحطة - ت: 600331.

5- مكتب عمل الروضة - العنوان: الروضة - بجوار موقف الميكروباص.

6- مكتب عمل عـزبة البرج - العنوان: عزبة البرج ش الفنار بجوارالصفارة عمارة إيواء الصرف الصحي.

7- مكتب عمل دمياط (تشغيل مطور) العنوان: دمياط - ش سعد زغلول عمارة حواترا على محلات خلود - ت: 322047.

8- مكتب عمل شمال دمياط (تفتيش عمل) - العنوان: دمياط - ش النقراشي أمام فندق المنشى - ت: 322126.

9- مكتب عمل جنوب دمياط - العنوان: دمياط - ش النقراشي أمام فندق المنشى-ت:322126.

10- مكتب عمل دمياط (علاقات عمل) - العنوان: دمياط - ش النقراشي أمام فندق المنشى - ت: 322126.

11- مكتب عمل شمال دمياط (السلامة والصحة المهنية) - العنوان: دمياط شارع سعد زغلول خلف مبنى المحافظة.

12- مكتب عمل جنوب دمياط - العنوان: شارع سعد زغلول خلف مبنى المحافظة.

13- مكتب عمل دمياط الجديدة - العنوان: الحي الأول المجاورة الأولى عمارة الدلتا مدخل 5 خلف كلية الدراسات - ت: 322047.

14- مكتب عمل فارسكور - العنوان: فارسكور - أعلى الوحدة المحلية.

15- مكتب عمل كفر سعد - العنوان :مدينة كفر سعد - ش المحطة - ت: 600331.