عناوين وهواتف مكاتب العمل المحدثة بمطروح

تواصل «الوطن» تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل الحديثة في 2023 بالمحافظات، واليوم ننشر عناوين مكاتب العمل المحدثة وأرقام التليفونات الخاصة بها 2023 بمحافظة مطروح.

تسهيل الإجراءات بمكاتب العمل

بتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة لمديري المديريات، تقوم مكاتب العمل في مطروح، بالعديد من الجهود، في ظل ميكنة هذه المكاتب، واعتماد نظام التحول الرقمي بها، وأداء دورها ومهامها، في استخراج كعب العمل للراغبين في العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة، واستخراج تراخيص عمل الأجانب بالمحافظة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، العناوين المُحدّثة في 2023 لمكاتب العمل، والتشغيل بجميع المحافظات، بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها.

وقالت الوزارة، إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل، وهو المعروف بـ«كعب العمل» للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، والحصول على تراخيص العمل، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص، التي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

9 مكاتب عمل مميكنة في مطروح

والعناوين المحدثة لمكاتب العمل بمحافظة مطروح للعام 2023 كالتالي:

1- مكتب عمل السلوم «متعدد ويشمل تشغيل مطور»- العنوان-عمارة 20 شقة 10 الدور الأرضي- ت: 4801423

2- مكتب عمل سيوة: شقة 115 بلوك 29 بجوار محطة التليفزيون: 4601762

3- مكتب عمل سيدي براني «متعدد الأنشطة»: عمارة رقم 22 شقة 11 حي الأمل: 4400858

4- مكتب عمل النجيلة: مساكن المحافظة: 84540319

5- مكتب عمل الضبعة: شارع العمران- عمارة «26 ب»: 4671384

6- مكتب عمل العلمين: عمارة 5: 4100175

7- مكتب عمل مطروح «تفتيش وعلاقات» 7 عمارة الإسكان: 9201093

8- مكتب عمل الحمام مجلس المدينة، مجمع المصالح الحكومية، شارع زاهـر جلال- ديوان المديرية- ت: 4947136، مكتب عمل الحمام عمارات حفر الباطن عمارة 31 شقة 1- ت: 4751547

9- مكتب عمل الحمام للسلامة والصحة المهنية -العنوان - مجلس مدينة الحمام الضبعة شارع العمران - عمارة «26 ب» شقة «4» 4671384 -مكتب عمل العلمين-العنوان- عمارة رقم 5 شقة 2-ت: 4100175