عناوين وتليفونات مكاتب العمل في السويس

وجهت وزارة القوى العاملة، جميع مديري مديريات القوى العاملة بكل المحافظات، بضرورة تحديث عناوين وتليفونات وتحسين طرق التواصل مع المواطنين، لتسهيل وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

عناوين مكاتب العمل في السويس

تواصل «الوطن»، تقديم خدمة نشرعناوين مكاتب العمل بالمحافظات، وننشر اليوم، عناوين مكاتب العمل المحدثة في 2023، بمحافظة السويس، وأرقام التليفونات الخاصة بها، وعددها 6 مكاتب عمل، متعددة الأنشطة وعادية، وذلك للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت العناوين المُحدّثة لمكاتب العمل والتشغيل بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية، وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها في 2023.

استخراج نموذج التشغيل

قالت الوزارة، إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل، وهو المعروف بـ«كعب العمل» للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص، التي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

6 مكاتب عمل محدثة في 2023 بالسويس

1- مكتب عمل حي الأربعين، متعدد الأنشطة وعنوانه: مساكن الشهداء مجمع المصالح الحكومية.. 3221886

2 - مكتب عمل حي الجناين (7) عمارة منطقة قرية عامر.. 3461395

3- مكتب عمل حي السويس ذو نشاطين «تفتيش وعلاقات»، وعنوانه: الغريب شارع هدى شعراوي عمارة 3: 3193952

4- مكتب عمل حي عتاقة، التوفيقية عمارة 1 شقة 13 الدور الرابع: 3510400

5- مكتب عمل حي فيصل، مجمع المصالح الحكومية: 3663493

6- مكتب عمل حي السويس الجديد «تشغيل مطور»: السويس- الغريب: 3194080